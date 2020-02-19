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Ван Дейк подбодрил игроков Ливерпуля после неожиданного поражения от Атлетико

17:47 12 Читати українською
Ван Дейк подбодрил игроков Ливерпуля после неожиданного поражения от Атлетико
Атлетико – Ливерпуль / Фото ФК Ливерпуль

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк не считает поражение от Атлетико (0:1) в Лиге чемпионов причиной для паники.

4’ Сауль Ньигес
 
4’ Сауль Ньигес

"Это был вечер разочарований в Мадриде, но это только первый матч.

Атлетико – Ливерпуль – 1:0 – видео гола и обзор матча

Нет причин для паники и негатива. Сейчас нам нужно снова сосредоточиться на АПЛ", – написал ван Дейк в Instagram.

Напомним, ответный матч между этими соперниками на Энфилде состоится 11 марта, а уже 24-го мерсисайдцы будут принимать Вест Хэм в рамках 27-го тура АПЛ.

Кроме Ливерппуля, за выход в четвертьфинал ЛЧ борются две английские команды – Манчестер Сити и Тоттенхэм.

Атлетико обыграл Ливерпуль – действующий победитель ЛЧ серьезно усложнил себе жизнь, потерпев болезненное поражение

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Лига чемпионов Атлетико - Ливерпуль Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль
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