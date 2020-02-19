Ван Дейк подбодрил игроков Ливерпуля после неожиданного поражения от Атлетико

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк не считает поражение от Атлетико (0:1) в Лиге чемпионов причиной для паники.

"Это был вечер разочарований в Мадриде, но это только первый матч.

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Нет причин для паники и негатива. Сейчас нам нужно снова сосредоточиться на АПЛ", – написал ван Дейк в Instagram.

Напомним, ответный матч между этими соперниками на Энфилде состоится 11 марта, а уже 24-го мерсисайдцы будут принимать Вест Хэм в рамках 27-го тура АПЛ.

Кроме Ливерппуля, за выход в четвертьфинал ЛЧ борются две английские команды – Манчестер Сити и Тоттенхэм.

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