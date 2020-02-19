Атлетіко – Ліверпуль – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Мадридський Атлетіко мінімально здолав англійський Ліверпуль у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео забитого м'яча та найцікавіших моментів поєдинку.

Атлетіко вдалося відкрити рахунок уже на 4-й хвилині. Після подачі кутового м'яч відскочив до Сауля, який ударом з близької відстані переграв Аліссона.

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Забивши важливий м'яч, підопічні Сімеоне "сіли" на власну половину поля, погодившись на контроль у виконанні мерсисайдців. Ліверпуль зумів затиснути "матрацників" на їхній половині поля і почав шукати нагоди забити. Періодично Атлетіко вибігав у перспективні контратаки, та скористатися ними не зміг.

Не реалізували чималу кількість моментів і хлопці Клоппа. Оборона мадридців на чолі з Облаком фактично не давала збоїв. Як наслідок, мінімальна перемога Атлетіко.

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