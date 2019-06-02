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Ван Дейк – найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів

08:48 851 Читать на русском
Ван Дейк – найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів
Вірджил ван Дейк / Reuters

Захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк був визнаний найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема (2:0).

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

Таке рішення винесли технічні спостерігачі УЄФА, до складу яких входили такі відомі тренери, як Девід Мойєс, Гарет Саутгейт і Роберто Мартінес, інформує офіційний сайт УЄФА.

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"Ван Дейк проявив видатні лідерські якості та був найкращим захисником Ліверпуля.

Він відбирав м'яч в ключові моменти і весь матч зберігав холоднокровність", – зазначив голова технічних спостерігачів Томас Шааф.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль УЄФА Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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