Клопп – про фінал Ліги чемпіонів: Зазвичай через 20 хвилин після гри я вже наполовину п'яний

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думками після завоювання свого першого трофею Ліги чемпіонів.

"Я такий щасливий за цих хлопців, за всіх наших людей, за свою сім'ю. Вони багато чим жертвували заради мене і заслужили це більше, ніж будь-хто інший. Ви коли-небудь взагалі бачили таку команду, як ця? Яка бореться без палива в танку? І у нас є воротар, який вміє зробити так, що важкі речі будуть виглядати дрібницями.

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Це найкращий вечір в нашій професіональній кар'єрі. Це зайняло якийсь час, і це звершення має дуже важливе значення для нашого подальшого розвитку. Тепер ми можемо рухатися далі. Власники клубу ніколи не тиснуть на нас. Зазвичай через 20 хвилин після гри я вже наполовину п'яний, але зараз я п'ю тільки воду", – цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Юрген Клопп раніше поступався у фіналі Ліги чемпіонів перебуваючи на посаді головного тренера Борусії Д (поразка від Баварії у сезоні 2012/13).

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