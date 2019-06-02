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Ван Дейк – лучший игрок финала Лиги чемпионов

08:51 61 Читати українською
Ван Дейк – лучший игрок финала Лиги чемпионов
Вирджил ван Дейк / Reuters

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма (2:0).

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

Такое решение вынесли технические наблюдатели УЕФА, в состав которых входили такие известные тренеры, как Дэвид Мойес, Саутгейт и Роберто Мартинес, информирует официальный сайт УЕФА.

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"Ван Дейк проявил выдающиеся лидерские качества и был лучшим защитником Ливерпуля.

Он отбирал мяч в ключевые моменты и весь матч сохранял хладнокровие", – отметил глава технических наблюдателей Шааф.

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Ливерпуль Ливерпуль Лига чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль УЕФА Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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