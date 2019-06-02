Ван Дейк – лучший игрок финала Лиги чемпионов

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма (2:0).

Такое решение вынесли технические наблюдатели УЕФА, в состав которых входили такие известные тренеры, как Дэвид Мойес, Саутгейт и Роберто Мартинес, информирует официальный сайт УЕФА.

Клопп – о финале Лиги чемпионов: Обычно через 20 минут после игры я уже наполовину пьян

"Ван Дейк проявил выдающиеся лидерские качества и был лучшим защитником Ливерпуля.

Он отбирал мяч в ключевые моменты и весь матч сохранял хладнокровие", – отметил глава технических наблюдателей Шааф.

Тоттенхэм – Ливерпуль: логический финал ЛЧ 2018/19 – испортил судья, решили оригинальные герои, или 2 приметы работают