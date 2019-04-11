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Вальверде розповів про стан Мессі – йому розбили обличчя в матчі з Манчестер Юнайтед

08:43 900 Читать на русском
Вальверде розповів про стан Мессі – йому розбили обличчя в матчі з Манчестер Юнайтед
Ернесто Вальверде / фото із соцмереж

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде назвав першу зустріч з Манчестер Юнайтед в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів важкою, а також прокоментував травму Ліонеля Мессі.

 
Люк Шоу 13’
13’ Люк Шоу

"Мессі було трохи не по собі після отриманого удару. Потрібно буде оглянути його завтра і впевнитися, чи все в порядку. Він стійко переніс цей удар, але у нього досить серйозна гематома.

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На стадіоні з такою атмосферою в матчі Ліги чемпіонів важко обіграти таку команду, як МЮ. Це був непростий матч, часом у нас виникали серйозні труднощі, але саме ми створили найочевидніші моменти.

Матч вийшов дуже напруженим і непростим. Іноді ми володіли ініціативою, але Манчестер Юнайтед часом добре пресингував, і з цим складно було впоратися", – цитує Вальверде Marca.

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Нагадаємо, на 30-й хвилині першого тайму захисник МЮ Кріс Смоллінг агресивно вийшов на м'яч з-за спини аргентинця, збив Мессі з ніг і влучив йому в обличчя ліктем.

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Барселона Барселона Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед - Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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