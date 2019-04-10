Барселона здобула мінімальну перемогу над Манчестер Юнайтед у першому чвертьфіналі ЛЧ

Барселона завдяки автоголу Люка Шоу переграла Манчестер Юнайтед у непростому матчі на "Олд Траффорд" (0:1).

Команди розпочали приблизно так, як і очікувалося: Юнайтед компактно оборонявся та старався вибігати в стрімкі контратаки, а Барса тримала ініціативу та шукала шпарини в захисті. Перші хвилини можна записати на користь господарів: так, на 4-й Бускетс отримав усне попередження за фол в 27 метрах від власних воріт, а Рашфорд завдав прямого удару зі штрафного – м'яч пролетів поруч з лівою дев'яткою. На 8-й же Маркус з передачі Поґба виривався віч-на-віч з тер Штегеном, однак німець випередив його на долю секунди.

Манчестер Юнайтед – Барселона – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Каталонці швидко обжилися на полі, почавши подовгу катати м'яч. Успіх прийшов моментально: на 13-й хвилині Мессі отримав закидання з глибини на лівий край штрафного, розвернувся та подав на дальню стійку – Суарес головою спокійно замкнув, а м'яч разом з Люком Шоу влетів у ворота. Гол записали саме на англійця, хоча його взагалі могли на зарахувати через те, що лайнсмен десь побачив офсайд. Повтори показали, що все було чисто.

В наступні 10 хвилин поєдинок скотився до позиційної боротьби без особливого загострення. МЮ прокинувя на 21-й, коли Рашфорду вдався класний удар з-за меж карного майданчика над поперечиною. Після цього відбулося кілька небезпечних подач без замикання, а на 28-й Лангле влаштував атракціон небаченої щедрості, почавши обігрувати суперників перед власним штрафним – одного пройшов, але потім втратив м'яч. На щастя для гостей, "дияволи" епізод не докрутили.

На 30-х хвилинах Манчестер знову вимкнувся, але і Барса нічим особливим не відзначилась. Можна згадати хіба що розбите обличчя Мессі у боротьбі зі Смоллінгом та удар Коутінью з близької дистанції під опорну ногу голкіперу – Де Хеа встиг скластися й парирувати постріл. На 38-й же Бускетс цілком міг нарватися на другу жовту, грубо зігравши у центрі – Джанлука Роккі відверто вибачив каталонця.

Ендшпіль першого тайму залишився за Манчестер Юнайтед. На 40-й хвилині господарі були найближчими до забитого голу: Далот опинився вільним на дальній стійці й отримав точну подачу, однак з вбивчої позиції він примудрився замкнути головою поперек воріт. На 41-й же Діогу й сам непогано навісив у карний майданчик, однак на цю передачу вже ніхто не відгункувся. "Дияволи" атакували й відкривали зони, за що Барса повинна була карати перед свистком на перерву: Мессі протягнув м'яч та віддав на Коутінью, а той п'яткою виконав розрізну передачу на Суареса – Луїс одразу ж пробив, однак вийшло дуже неточно!

Початок другого тайму пройшов у тому ж ключі, що й кінець першого. МЮ по-дорослому притиснув Барселону, яка на 50-й хвилині ледь не залишилась у меншості після гри рукою Бускетса у власному штрафному – арбітр чомусь вирішив, що епізод не тягне напенальті. На 52-й шанс забити втратив Рашфорд, який з відскоку з меж карного майданчика вистрілив вище воріт, а загалом до 64-ї хвилини господарі вели за ударами з рахунком 9:3. Втім, моменти після постріла Маркуса гостротою не відзначалися, а згодом гра вирівнялась.

З 65-ї по 67-му хвилини "блаугранас" втратили три шанси для подвоєння власної переваги. Спочатку Луїс Суарес отримав прекрасну передачу від Семеду та пробив у сантиметрах від ближньої стійки; потім Альба вистрілив з лівого краю штрафного, змусивши Де Хеа рятувати , але вже у наступній атаці віч-на-віч з Давідом вивалився Роберто – у відчайдушному підкаті в останній момент його зупинив Люк Шоу. Каталонці явно перехопили ініціативу, хоча МЮ на 70-й хвилині відповів непоганою атакою, заробивши штрафний удар метрів з 26-ти. Втім, Рашфорд виконав його невдало.

В останні 20 хвилин зустрічі Уле-Гуннар Сульшер нарощував атакувальну міць МЮ. На полі з'явилися Марсьяль, Лінгард та Перрейра, а тактична схема змінилася з 4-4-2 на 4-3-3. Втім, нічого небезпечного "червоним дияволам" створити не вдавалося – лише на 83-й хвилині Марсьяль отримав передачу та опинився перед тер Штегеном, однак французу не пощастило відпустити від себе м'яч. Барса утримувала контроль над полем та успішно зривала атакувальний темп господарів, а Мессі ще й міг відзначитись зі штрафного – на щастя для "дияволів", Де Хеа взяв його хитрий удар під стінкою.

Зрештою, гості довели матч до непростої, але виїзної перемоги. Тепер завдання манкуніанців стає особливо важким, адже для проходу у півфінал Ліги чемпіонів їм доведеться забивати два голи На Камп Ноу.