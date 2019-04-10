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Манчестер Юнайтед – Барселона – відео голів

22:25 1161 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Барселона – відео голів
Манчестер Юнайтед – Барселона – відео голів

Манчестер Юнайтед приймає Барселону у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів матчу Манчестер Юнайтед – Барселона.

 
Люк Шоу 13’
13’ Люк Шоу

Матч Манчестер Юнайтед – Барселона розпочався о 22:00 за київським часом на стадіоні Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед – Барселона: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Гості відкрили рахунок вже на 13-й хвилині. Після подачі Ліонеля Мессі Луїс Суарес переправив м'яч у ворота – дещо допоміг рикошет від Люка Шоу, на якого в підсумку записали автогол. Арбітр спочатку не зарахував взяття воріт через офсайд, але після використання системи VAR вказав на центр поля.

Автогол Люка Шоу:

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Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Відеоновини Барселона Барселона Манчестер Юнайтед - Барселона
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