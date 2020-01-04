Валенсія втримала перемогу над Ейбаром і піднялась на шосту сходинку: 19-й тур Прімери, субота

У рамках 19-го туру у Прімері в суботу відбулось кілька поєдинків. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 19-й тур

Валенсія – Ейбар – 1:0

Гол: Гомес, 28

Вилучення: Олівейра, 90+1 (Ейбар, друга жовта картка)

Атлетіко – Леванте – початок матчу о 19:30

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19-й тур Ла Ліги у суботу продовжили Валенсія та Ейбар. "Зброярі", завдяки перемозі у попередньому турі, зуміли вирватися із зони вильоту і планувати у цьому матчі продовжити своє сходження у турнірній таблиці. "Кажани" ж мали свої плани на цей поєдинок: розгубивши левову частку очок, в основному, через участь у Лізі чемпіонів, валенсійці прагнули до початку єврокубкового турніру надолужити втрачене.

Вже на 15-й хвилині Максиміліано Гомес відкрив рахунок у матчі, однак арбітр взяття воріт відмінив через офсайд. Господарі продовжили нагнітати атаки на ворота суперника і зрештою, через тринадцять хвилин, втілили свою перевагу у забитий м’яч: Гомес відгукнувся на навіс Даніеля Васса і, вистрибнувши вище за інших, головою пробив повз воротаря.

По перерві гості трохи додали, однак гострішими все одно були господарі: Педро Бігас мав зрівнювати, але влучив у поперечину, а Гомес не зміг переграти голкіпера, вийшовши віч-на-віч. Під кінець матчу двічі свою команду рятував кіпер валенсійців Хауме Доменек – після ударів Шарлеса і Педро Леона він продемонстрував дива майстерності і витягнув два надскладних постріли з-під поперечини. Вже у доданий час Паулу Олівейра отримав необов’язкову другу жовту картку і залишив Ейбар у меншості, поставивши хрест на потугаг "зброярів" відігратись.

Перемога принесла Валенсії 31 очко і шосту сходинку турнірної таблиці, Ейбар з 19-ма пунктами залишився шістнадцятим.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ