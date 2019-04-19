Валенсія – Вільяреал – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У рамках 1/4 фіналу Ліги Європи Валенсія переграла Вільяреал (2:0) та пройшла у півфінал турніру. Дивіться відео голів та огляд матчу Валенсія – Вільяреал.

Валенсія без проблем обіграла Вільяреал і продовжить боротьбу за кубок Ліги Європи. В першому таймі Лато відкрив рахунок в матчі, а Парехо в другій половині добив Вільяреал.

Нагадаємо, що перший матч Валенсія виграла перший матч у Вільяреала (3:1).

Ліга Європи: Айнтрахт завдяки камбеку вибив Бенфіку, Челсі переміг Славію, Валенсія пройшла Вільяреал