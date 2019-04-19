Валенсія – Вільяреал – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Італія — 08:55 6
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Ювентус відповість Роналду – зіркові трансфери в кожну лінію, перебудова на фоні фінансового обвалу та український слід
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Ліга Європи: визначились півфінальні пари турніруЛіга Європи — 18 квіт 5243
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Динамо та ще 5 неймовірних команд, які розпались, так і не реалізувавши свій потенціал у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 18 квіт 3041
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Гвардіолу критикують через Барселону: коли виліт з Ліги чемпіонів не повинен стати вирокомЛіга чемпіонів — 18 квіт 3309
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Викинути на вітер 1,660 мільярда євро, або Як розвести 2 топ-клуби в ЛЧ на 812 млн і стати (не) найбільшим невдахоюЛіга чемпіонів — 18 квіт 6740