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Валенсія – Аталанта та ще один топ-матч Ліги Європи відбудуться за зачиненими дверима

19:08 395 Читать на русском
Валенсія – Аталанта та ще один топ-матч Ліги Європи відбудуться за зачиненими дверима
Матч Валенсія – Аталанта відбудеться без глядачів / Фото Flipboard

В Іспанії вживають радикальних заходів, щоб футбол не став причиною поширення коронавірусу у країні.

 

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Валенсія – Аталанта відбудеться без глядачів, повідомляє Marca з посиланням на заяву департаменту охорони здоров'я Іспанії.

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Також вболівальники не зможуть бути присутніми на трибунах під час поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи Хетафе – Інтер. В організації переконують, що це не остаточні заходи безпеки і ближче до проведення поєдинку рішення може змінитись. Не виключено, що ігри будуть перенесені.

Нагадаємо, Валенсія прийматиме Аталанту вже 10 березня, а зустріч Хеатфе з Інтером відбудеться 19 березня.

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коронавірус Ліга чемпіонів Валенсія - Аталанта Валенсія Валенсія Інтер Інтер Хетафе Хетафе Аталанта Аталанта Ліга Європи
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