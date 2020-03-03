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Валенсия – Аталанта и еще один топ-матч Лиги Европы состоятся за закрытыми дверями

19:25 22 Читати українською
Валенсия – Аталанта и еще один топ-матч Лиги Европы состоятся за закрытыми дверями
Матч Валенсия – Аталанта пройдет без зрителей / Фото Flipboard

В Испании идут на радикальные меры, чтобы футбол не стал причиной распространения коронавируса в стране.

 

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Валенсия – Аталанта пройдет без зрителей, сообщает Marca со ссылкой на заявление департамента здравоохранения Испании.

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Также болельщики не смогут присутствовать на трибунах во время поединка 1/8 финала Лиги Европы Хетафе – Интер. В организации утверждают, что это не окончательные меры безопасности и ближе к проведению поединка решение может измениться. Не исключено, что игры будут перенесены.

Напомним, Валенсия будет принимать Аталанту уже 10 марта, а встреча Хеатфе с Интером состоится 19 марта.

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Лига чемпионов Валенсия - Аталанта Валенсия Валенсия Интер Интер Хетафе Хетафе Аталанта Аталанта Лига Европы
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