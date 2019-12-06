Вірт: В Україні ніколи не буде футболу без олігархів, їм треба дякувати

Головний тренер Вереса Юрій Вірт поділився своїм баченням фінансової стабільності в реаліях українського футболу.

"Не відчуваю ніякої народності, чесно – її немає. Ну яка народність? На що народ впливає? Я в адміністративні питання клубу взагалі не лізу, але не бачу, чим і як на роботу клубу може впливати народ. Чую, що акції можуть продати людям, але як все буде, не знаю. Поки є тільки гасла.

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Що таке Німеччина, а що таке Україна? Там є система, про що можна говорити, якщо місто будує стадіон вже 5 років? І це тільки початок етапу. До завершення ще невідомо скільки років. Є люди, які хочуть допомогти. Але їх мало, треба дуже багато років.

В Україні ніколи не буде футболу без олігархів. Хто буде ті клуби тримати? Де взяти 10 тисяч уболівальників, які дадуть по тисячі гривень? Скільки у нас ходить людей на УПЛ? У Німеччині на любителів ходить по 5-7 тисяч. А у нас?

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Дякувати треба таким меценатам. Руку потиснути, респект сказати. Добре, що такі люди є. Чим більше олігархів, тим краще. Український клуб не може існувати за кошти вболівальника. Тільки трансфери і єврокубки. Уніон – це добре, але треба залишатися в реальності", – сказав Вірт в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, колишній голкіпер Шахтаря і збірної України очолив рівненську команду у червні цього року.