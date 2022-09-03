"Це великий виклик для нас. Немає досвіду гри в Лізі чемпіонів, однак є мрія. І ми зробимо все можливе, щоб виграти цей матч.

Шахтар – Селтік: "гірники" розпочали продаж квитків на домашній матч Ліги чемпіонів

Знаємо, що і бюджет, і фінанси на боці РБ Лейпциг: один Нкунку коштує, як уся наша команда. Але у футболі все можливо. Є 90 хвилин, і гравці повинні довести, що кращі цього дня. У футболі є важливими емоції, і ми кайфуватимемо, битимемось за Шахтар, сподіватимемося й робитимемо все можливе для перемоги", – цитує Йовічевіча офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Шахтар зіграє у групі F Ліги чемпіонів. Першим суперником донеччан стане представник Бундесліги – РБ Лейпциг, який прийматиме українців на своїй арені 6 вересня. Початок зустрічі о 22:00.

Шахтар у меншості здобув перемогу над Рухом і став лідером УПЛ – Мудрик отримав пряму червону, Швед дебютував