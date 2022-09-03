"Это большой вызов для нас. Нет опыта игры в Лиге чемпионов, но есть мечта. И мы сделаем все возможное, чтобы выиграть этот матч.

Шахтер – Селтик: "горняки" приступили к продаже билетов на домашний матч Лиги чемпионов

Знаем, что и бюджет, и финансы на стороне РБ Лейпциг: один Нкунку стоит, как вся наша команда. Но в футболе все возможно. Есть 90 минут, и игроки должны доказать, что лучше в этот день. В футболе важны эмоции, и мы будем кайфовать, сражаться за Шахтер, будем надеяться и делать все возможное для победы", – цитирует Йовичевича официальный сайт "горняков".

Напомним, Шахтер сыграет в группе F Лиги чемпионов. Первым соперником дончан станет представитель Бундеслиги – РБ Лейпциг, который будет принимать украинцев на своей арене 6 сентября. Начало встречи в 22:00.

Шахтер в меньшинстве одержал победу над Рухом и стал лидером УПЛ – Мудрик получил прямую красную, Швед дебютировал