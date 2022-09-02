Кожен охочий вже може придбати тікети на поєдинок групового етапу ЛЧ проти шотландців.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про старт продажу квитків на матч проти Селтіка.

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Придбати квитки можна на сайті tickets.shakhtar.com (з'являться в особистому кабінеті за 3 дні до матчу). До слова, всі квитки – іменні. На другому етапі продажу один уболівальник зможе придбати до 5 квитків Ліги чемпіонів на один акаунт.

Вартість однієї перепустки стартує від 195 польських злотих (близько 1560 грн.). Квитки сегментовано в категоріях Standard і VIP: Family Stand – 195 PLN, Standard 4 – 195 PLN, Standard 3 – 225 PLN, Standard 2 – 315 PLN, Standard 1 – 355 PLN, SILVER – 575 PLN, GOLD – 935 PLN, Sky Box – 1700 PLN.

Нагадаємо, зустрічі між Шахтарем і Селтіком в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіоні відбудеться 14 вересня у Варшаві на Стадіоні Війська Польського. Початок матчу о 19:45 за київським часом.

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