"Я готовий оскаржувати результат матчу з Баварією. Не з точки зору потенціалу гравців, а через несправедливий рахунок. При першому голі проти Cидорчука був фол, він втратив рівновагу, але суддя не свиснув.

Луческу натякнув, де може опинитися після прощання з Динамо

При другому голі ми пропустили, тому що півзахисник, на жаль, прискорився з м'ячем замість гольової передачі. Природно, при рахунку 2:0 ми змушені розкриватися, чим скористався суперник. Справа в тому, що великим командам допомагають, і в Мюнхені це не вперше відбувається. Те ж саме було і при Гвардіолі. Вилучення на 2 хвилині – пенальті", – зазначив Луческу у коментарі Digisport.

Нагадаємо, Динамо було розбито Баварією на Альянц-Арені (0:5) у рамках групового етапу Ліги чемпіонів. У 2015 році Шахтар під керівництвом Луческу був знищений мюнхенцями з рахунком 7:0.

Команда вільних агентів 2021 – вони забивали за збірну України, Динамо, Шахтар, підкорювали ЛЧ, відмовлялись від Росії