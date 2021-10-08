Главный тренер Динамо Мирча Луческу сравнил противостояние киевлян и Баварии с матчем Шахтера и мюнхенцев в 2015 году.

"Я готов оспаривать результат матча с Баварией. Не с точки зрения потенциала игроков, а из-за несправедливого счета. При первом голе против Cидорчука был фол, он потерял равновесие, но судья не свистнул.

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При втором голе мы пропустили, потому что полузащитник, к сожалению, ускорился с мячом вместо голевой передачи. Естественно, при счете 2:0 мы вынуждены раскрываться, чем воспользовался соперник. Дело в том, что большим командам помогают, и в Мюнхене это не впервые происходит. То же самое было и при Гвардиоле. Удаление на 2 минуте – пенальти", – отметил Луческу в комментарии Digisport.

Напомним, Динамо было разбито Баварией на Альянц-Арене (0:5) в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В 2015 году Шахтер под руководством Луческу был уничтожен мюнхенцами со счетом 7:0.

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