Стали відомі номінанти на отримання звання найкращого футболіста тижня в ЛЧ. У список потрапили виключно представники клубів, які вийшли у півфінал.

Неймар у матчі з Баварією / Getty Images

За нагороду позмагаються Неймар (ПСЖ), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Каземіро (Реал Мадрид) та Крістіан Пулішіч (Челсі), інформує офіційний сайт УЄФА.

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Цікаво, що жоден із вказаних гравців не відзначився результативною дією в матчах-відповідях 1/4 фіналу, але їхні команди кваліфікувалися в півфінал. ПСЖ програв Баварії (0:1), Ман Сіті вдруге здолав Борусію Д (2:1), Реал втримав нічию з Ліверпулем (0:0), а Челсі поступився Порту (0:1).

Нагадаємо, у півфіналі ЛЧ Ман Сіті зіграє з ПСЖ. Володаря іншої путівки до фіналу визначать Реал та Челсі. Поєдинки заплановані на 27-28 квітня та 4-5 травня.

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