Стали известны номинанты на получение звания лучшего футболиста недели в ЛЧ. В список попали исключительно представители клубов, которые вышли в полуфинал.

За награду поборются Неймар (ПСЖ), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити), Каземиро (Реал Мадрид) и Кристиан Пулишич (Челси), информирует официальный сайт УЕФА.

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Интересно, что ни один из указанных игроков не отличился результативным действием в ответных матчах 1/4 финала, но их команды квалифицировались в полуфинал. ПСЖ проиграл Баварии (0:1), Манчестер Сити во второй раз одолел Боруссию Д (2:1), Реал удержал ничью с Ливерпулем (0:0), а Челси уступил Порту (0:1).

Напомним, в полуфинале ЛЧ Манчестер Сити сыграет с ПСЖ. Обладателя другой путевки в финал определят Реал и Челси. Поединки запланированы на 27-28 апреля и 4-5 мая.

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