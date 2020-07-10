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УЄФА вніс важливі зміни для формування заявок клубів у єврокубках

21:55 - Читать на русском
УЄФА вніс важливі зміни для формування заявок клубів у єврокубках
Мартін Брейтвейт / Marca

УЄФА вирішив внести суттєві коригування у формування списків гравців клубів на завершальні єврокубкові матчі поточного сезону.

УЄФА дозволив дозаявити одразу трьох гравців на матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону 2019/20, інформує офіційний сайт установи.

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При цьому, існує ціла низка обмежень. В списку клубу має бути не більше 25 гравців, а дозаявити можливо лише тих, хто був зареєстрований у національній першості до 3 лютого включно. Таким чином, Барселона не зможе дозаявити Мартіна Брейтвейта, оскільки норвежець приєднався до "блаугранас" лише 20 лютого.

Нагадаємо, що поєдинки Ліги чемпіонів відновляться вже на початку серпня – 7 та 8 числа відбудуться не зіграні матчі-відповіді 1/8 фіналу.

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Теги
Барселона Барселона Ліга чемпіонів УЄФА Мартін Мартін Брейтвейт
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