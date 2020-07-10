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УЕФА внес важные изменения для формирования заявок клубов в еврокубках

21:59 - Читати українською
УЕФА внес важные изменения для формирования заявок клубов в еврокубках
Мартин Брэйтуэйт / Marca

УЕФА решил внести существенные корректировки в формирование списков игроков клубов на завершающие еврокубковые матчи текущего сезона.

УЕФА разрешил дозаявить сразу трех игроков на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/20, информирует официальный сайт учреждения.

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При этом, существует целый ряд ограничений. В списке клуба должно быть не более 25 игроков, а дозаявить возможно только тех, кто был зарегистрирован в национальном первенстве до 3 февраля включительно. Таким образом, Барселона не сможет дозаявить Мартина Брэйтуэйта, поскольку норвежец присоединился к "блаугранас" только 20 февраля.

Напомним, что поединки Лиги чемпионов возобновятся уже в начале августа – 7 и 8 числа состоятся не сыграные матчи 1/8 финала.

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Теги
Барселона Барселона Лига чемпионов УЕФА Мартин Мартин Брейтуэйт
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