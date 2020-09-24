УЄФА вніс радикальні зміни в правила на сезон 2020/21
Союз європейських асоціацій вирішив зберегти правило п'яти замін у турнірах під своєю егідою ще на один сезон.
УЄФА продовжив тимчасову дію правила 5-ти замін у європейських турнірах, повідомляє офіційний твіттер організації.
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Правило діятиме до завершення сезону 2020/21. Ця зміна стосується усіх матчів Ліги націй, плей-офф кваліфікації до Євро-2020, жіночого чемпіонату Європи, Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги чемпіонів серед жінок. Окрім цього, команди зможуть вносити до заявки на матч до 23-х гравців.
До слова, п'ять замін у єврокубках були запроваджені після карантину задля збереження здоров'я футболістів в умовах насиченого ігрового графіку.