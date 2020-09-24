Союз європейських асоціацій вирішив зберегти правило п'яти замін у турнірах під своєю егідою ще на один сезон.

УЄФА вніс радикальні зміни в правила на сезон 2020/21 / Diario AS

УЄФА продовжив тимчасову дію правила 5-ти замін у європейських турнірах, повідомляє офіційний твіттер організації.

Червона картка за навмисне кашляння в бік суперника чи арбітра – в Англії введуть нове правило

Правило діятиме до завершення сезону 2020/21. Ця зміна стосується усіх матчів Ліги націй, плей-офф кваліфікації до Євро-2020, жіночого чемпіонату Європи, Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги чемпіонів серед жінок. Окрім цього, команди зможуть вносити до заявки на матч до 23-х гравців.

До слова, п'ять замін у єврокубках були запроваджені після карантину задля збереження здоров'я футболістів в умовах насиченого ігрового графіку.