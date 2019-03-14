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УЄФА визначив номінантів на найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

10:34 403 Читать на русском
УЄФА визначив номінантів на найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів
Кріштіану Роналду / соцмережі

УЄФА опублікував чотирьох номінантів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував номінантів на звання найкращого гравця цього тижня в Лізі чемпіонів.

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Ними стали Кріштіану Роналду (Ювентус), Ліонель Мессі (Барселона), Садьйо Мане (Ліверпуль) та Лерой Сане (Манчестер Сіті).

Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

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