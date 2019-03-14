УЕФА определил номинантов на лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал четырех номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал номинантов на звание лучшего игрока этой неделе в Лиге чемпионов.

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Ими стали Криштиану Роналду (Ювентус), Лионель Месси (Барселона), Садьо Мане (Ливерпуль) и Лерой Сане (Манчестер Сити).

Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

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