Найчорніший чвертьфінал Іспанії в Лізі чемпіонів за 9 чи 14 років – гарна прикмета для Ювентуса та нові королі Європи

Ліга чемпіонів 2018/19 може залишитись без представників чемпіонату Іспанії вже на чвертьфінальній стадії. Такого не було дуже давно.

Роналду засмучує іспанське тріо

Якщо Барселона не здолає Ліон у матчі-відповіді 1/8 ЛЧ на Камп Ноу, то Прімера залишиться без своїх представників на стадії 1/4 фіналу вперше за 14 років! Утім є великі шанси, що іспанці все-таки матимуть 1 клуб на цьому етапі. Форвард Барси Ліонель Мессі забиває у матчах-відповідях 1/8 фіналу більше гола за матч (17 за 13 ігор), і це його найкращий показник у всьому плей-офф. Одвічний суперник Лео, Кріштіану Роналду примудрився вплинути на виліт обох мадридських клубів з Ліги чемпіонів ще до чвертьфіналу. Реал осиротів без нього і розтринькав запас виїзної перемоги над Аяксом 2:1. Атлетіко втратив перевагу над Ювентусом у 2 сухі голи.

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Найсмішніше, що португалець доклався і до фіаско третьої іспанської команди. Валенсія вилетіла ще на груповому етапі, зазнавши двох поразок від Ювентуса. Роналду забив 1 з 3-х голів і заробив суперечливе вилучення. Згодом Юве програв Манчестер Юнайтед, незважаючи на гол Кріша, і саме цих очок не вистачило валенсійцям, щоб посісти друге місце замість МЮ. Якщо Барселона пройде Ліон, Іспанія залишиться з єдиним представником у чвертьфіналі вперше за 9 років. Буде великою іронією долі, якщо Роналду розправиться зі ще однією іспанською командою.

Розквіт АПЛ вперше за 8 років

Наразі ж новими королями Європи стають клуби АПЛ. Обидві команди Манчестера (Сіті та Юнайтед) і Тоттенхем уже у чвертьфіналі. Стільки англійських клубів на стадії 1/4 фіналу ЛЧ не було з сезону 2010/11, коли Челсі, Манчестер Юнайтед та Тоттенхем досягнули успіху. Той рік, щоправда, завершився поразкою МЮ у фіналі від Барселони.

3 – There will be at least three English teams in the quarter final stage of a single Champions League campaign for the first time since 2010-11. Resurgence. pic.twitter.com/q85clHAlrj — OptaJoe (@OptaJoe) 12 березня 2019 р. Ліверпуль має шанс покращити результат АПЛ, якщо виб'є Баварію. Земляки дали відмінний приклад. Ман Сіті та Тоттенхем при били німецькі команди із загальним рахунком 14:2. Англія не тріумфувала в ЛЧ з 2012-го, коли Челсі бив Баварію по пенальті. Після перемоги Мюнхена в німецькому фіналі над Дортмундом Іспанія вигравала турнір 5 років поспіль, тоді як АПЛ за цей час мала тільки одного півфіналіста! "Футбол 24" пропонує згадати, що траплялось у попередні сезони, коли чемпіонат, в якому панують Барселона та Реал, настільки швидко залишався з мізерним представництвом у Лізі чемпіонів.

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Рік шалених камбеків і вильоту грандів може стати фартовим для Ліона. У разі успіху хлопців, які не пустили Шахтар у плей-офф, Іспанія змушена буде пригадати чорний 2005-й рік, коли жодна її команда не пробилась у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Натомість там опинились 3 італійські клуби, 2 англійські та по одному представнику Німеччини (Баварія), Франції (Ліон) і Нідерландів (ПСВ). Ювентус в 1/4 поступився майбутньому переможцю Ліверпулю. Це був один з найвеличніших фіналів ЛЧ, коли Мілан з Андрієм Шевченком програв по пенальті у Стамбулі, розбазаривши перевагу в 3 голи.

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Сезон 2009/10, або прикмета на користь Ювентуса

Припустімо, що нової сенсації все ж не трапиться і Ліон вилетить на Камп Ноу. Тоді буде доречно згадати 2010-й рік, коли Барселона також залишалась останнім з іспанських могікан у фінальній вісімці. До чвертьфіналу найбільше команд зберегли Франція (Ліон і Бордо) та Англія (МЮ та Арсенал). Каталонці ж спочатку без проблем пройшли у плей-офф Штутгарт і Арсенал, а потім їх зупинив Жозе Моурінью зі своїм неймовірно кусючим Інтером.

Цікаво, що фінал Ліги чемпіонів-2010, як і цьогоріч, відбувався у Мадриді, а Кубок чемпіонів підняли над головою італійці. Відзначимо, що єдиним представником Серії А в 1/4 фіналу ЛЧ залишиться Ювентус з Роналду, який виграв 4 з останніх 5 сезонів цього турніру.

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