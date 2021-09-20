Протистояння клубів-засновників революційного проекту і Союзу європейських асоціацій триває не лише у публічній площині, а й у судах.

Іспанська феміда вимагає від УЄФА скасування всіх санкцій, які були накладені на засновників Європейської Суперліги, повідомляє AS.

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У рішенні судді Економічного суду Мадрида №17 Мануеля Руїса де Лари йдеться, що "УЄФА діяв поза законом, відкрито просуваючи методи, які ставлять під загрозу принцип вільної конкуренції на ринку організації професіональних змагань у ЄС".

На скасування санкцій представник феміди дав Союзу європейських асоціацій 5 днів. Також про відповідне рішення має бути опублікована заява на офіційному сайті УЄФА. Якщо цього не станеться, Александера Чеферіна можуть притягнути до відповідальності.

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Нагадаємо, створення Суперліги у квітні підтримали 12 клубів, однак проект проіснував всього добу. Наразі від нього публічно не відмовились 3 колективи – Реал, Барселона та Ювентус.

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