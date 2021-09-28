Недавно мадридский суд обязал УЕФА отменить все санкции, введенные против Барселоны, Реала и Ювентуса. В организации уже выполнили постановление.

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Как сообщает официальный сайт УЕФА, апелляционный орган учреждения закрыл дисциплинарные производства в отношении этих команд, признав их недействительными и такими, "будто они никогда и не открывались".

Напомним, создание Суперлиги в апреле поддержали 12 клубов, однако проект просуществовал всего сутки. Сейчас от него публично не отказались 3 коллектива – Реал, Барселона и Ювентус.

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