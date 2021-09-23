Легенда збірної Бразилії та Реала Роналдо виступив "за все хороше і проти всього поганого".

"Як президент Вальядоліда я б не хотів, щоб Ла Ліга втрачала свою міць і вплив. Але я не думаю, що і з Суперлігою чемпіонат втратив би це.

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Для мене внутрішні чемпіонати як і раніше залишаються основою футболу. Вболівальники йдуть на великі жертви, купуючи абонементи і приходячи на ігри щонеділі. Між ними і командами існують вже сімейні зв'язки.

Я сподіваюся і вірю, що Суперліга не вплине на внутрішні змагання. Це те, заради чого живуть маленькі клуби з середини таблиці.

Деякі команди грають в єврокубках, і це правильно, що люди розуміють, футбольна індустрія – це індустрія спорту і розваг. Нам потрібно всім разом скласти план на майбутнє.

Якщо поглянути на ідею Суперліги – це непогана ідея. Фанати хочуть бачити найкращі матчі. Любителі футболу хоча бачити ігри Реала проти Мілана або Інтера, проти Ман Сіті і ПСЖ. Ми хочемо бачити такі матчі і не чекати чвертьфіналу або півфіналу турніру.

Нашій індустрії бракує діалогу. Присутній страх виявитися не в центрі уваги, у кожного є свої інтереси, які потрібно захищати. Я думаю, що найвпливовішим людям футболу потрібно зустрітися і поговорити, щоб прийти до угоди, яка змусить всіх думати, що вони вийшли переможцями з цієї ситуації.

Вболівальники – це наша спадщина, футбол такий, який він є – тому що фанати його дивляться. Ми повинні намагатися покращувати наш продукт і пропонувати кращі умови, пропонувати кращі матчі.

Я не думаю, що ключове рішення або стратегію можуть виробити лише кілька людей, і на цьому все. Сьогодні фанати дуже залучені в процес. Ми бачили протести проти Суперліги в Англії, ймовірно, тому що все погано організували і пояснили.

Вважаю, що у ідеї є потенціал, що в найближчому майбутньому у клубів і уболівальників з'являться нововведення, і підтримувати їх – нормально", – цитує Роналдо The Athletic.

Нагадаємо, 12 європейських топ-клубів оголосили про створення Суперліги, яка проіснувала лише 2 дні. Головним ініціатором скандального турніру був президент Реала Флорентіно Перес.

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