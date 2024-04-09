Терористична ісламська організація ІДІЛ заявила про плани організувати теракти під час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, які відбудуться 9 і 10 квітня. УЄФА відреагував: в організації заявили, що в курсі всіх погроз, але, тим не менш, усі матчі відбудуться за розкладом.

ІДІЛ погрожує масовими терактами під час 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – терористи закликали "вбити всіх"

"УЄФА обізнаний про ймовірні терористичні атаки на матчі Ліги чемпіонів цього тижня і перебуває в тісному контакті з владою у відповідних країнах. Усі матчі відбудуться за планом, із дотриманням відповідних заходів безпеки", – йдеться в заяві Європейської асоціації.

Низка ЗМІ повідомляє про те, що в Парижі та Мадриді було посилено заходи безпеки. У вівторок, 9 квітня в Лондоні Арсенал зіграє з Баварією, а Реал прийме в Мадриді Манчестер Сіті. У середу в столиці Іспанії Атлетіко зіграє з Борусією Д, а ПСЖ у Парижі прийме Барселону.

Арсенал – Баварія: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів