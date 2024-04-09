Террористическая исламская организация ИГИЛ заявила о планах организовать теракты во время матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, которые состоятся 9 и 10 апреля. УЕФА отреагировал: в организации заявили, что в курсе всех угроз, но, тем не менее, все матчи состоятся по расписанию.

ИГИЛ угрожает массовыми терактами во время 1/4 финала Лиги чемпионов – террористы призвали "убить всех"

"УЕФА осведомлен о предполагаемых террористических атаках на матчи Лиги чемпионов на этой неделе и находится в тесном контакте с властями в соответствующих странах. Все матчи пройдут по плану, с соблюдением соответствующих мер безопасности", – говорится в заявлении Европейской ассоциации.

Ряд СМИ сообщает о том, что в Париже и Мадриде были ужесточены меры безопасности. Во вторник, 9 апреля в Лондоне Арсенал сыграет с Баварией, а Реал примет в Мадриде Манчестер Сити. В среду в столице Испании Атлетико сыграет с Боруссией Д, а ПСЖ в Париже примет Барселону.

Арсенал – Бавария: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов