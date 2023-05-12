Союз європейських асоціацій чітко дав зрозуміти, що поки не збирається позбавляти Стамбул можливості прийняти фінал найпрестижнішого єврокубка.

Фінал ЛЧ запланований на 10 червня на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка. Проте преса повідомила, що УЄФА розглядає можливість зміни місця проведення вирішального матчу.

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Все нібито через потенційні заворушення, які можуть спровокувати президентські вибори у Туреччині (14 травня відбудеться перший тур, а другий – 28 травня). Запасним варіантом The Daily Mail назвав Ештадіу да Луж у Лісабоні.

Як стверджують джерела Marca, УЄФА не веде жодних переговорів з жодним урядом чи національною футбольною федерацією щодо пошуку альтернативної арени. Фінал повинен відбутись на Ататюрку.

Нагадаємо, за путівку у вирішальну дуель борються 2 пари: Реал – Манчестер Сіті (1:1 після першого поєдинку), Інтер – Мілан (2:0). Імена двох фіналістів стануть відомі 17 травня.

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