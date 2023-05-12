УЄФА побоюється заворушень у Стамбулі, які можуть спровокувати президентські вибори.

Чиновники з футбольної організації вже звернулися до португальської футбольної влади з проханням розглянути можливість перенесення фіналу ЛЧ до Лісабона. Як інформує Daily Mail, це було зроблено в неофіційному порядку.

УЄФА оголосив команду тижня в Лізі чемпіонів – 9 футболістів з одного клубу

Фінал Ліги чемпіонів заплановано на 10 червня на стадіоні Ататюрк.

Другий тур голосування на президентських виборах у Туреччині відбудеться 28 травня. Чинний президент Туреччини Реджеп Ердоган програв перший тур виборів своєму основному конкуренту Кемалю Киличдароглу. Розрив між ними склав понад 5%.

Інтер розібрався з Міланом за 11 стартових хвилин – два "дідусі" принесли історичний тріумф і наблизили до фіналу ЛЧ