Союз европейских ассоциаций четко дал понять, что пока не собирается лишать Стамбул возможности принять финал престижнейшего еврокубка.

Финал ЛЧ намечен на 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка. Однако пресса сообщила, что УЕФА рассматривает возможность смены места проведения решающего матча.

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Все якобы из-за потенциальных беспорядков, которые могут спровоцировать президентские выборы в Турции (14 мая состоится первый тур, а второй – 28 мая). Запасным вариантом The Daily Mail назвал Эштадиу да Луж в Лиссабоне.

Как утверждают источники Marca, УЕФА не ведет никаких переговоров ни с одним правительством или национальной футбольной федерацией относительно поиска альтернативной арены. Финал должен состояться на Ататюрке.

Напомним, за путевку в решающую дуэль сражаются 2 пары: Реал – Манчестер Сити (1:1 после первого поединка), Интер – Милан (2:0). Имена двух финалистов станут известны 17 мая.

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