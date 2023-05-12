Виступи на євроарені продовжують представники 6 асоціацій, зокрема й Швейцарії. Так, Базель оформив переможний камбек проти Фіорентини (2:1) вже у доданий арбітром час та став першою швейцарською командою, починаючи з сезону 1977/1978, яка здобула звитягу у півфінальному поєдинку євротурніру.

Вест Хем у першому півфіналі Ліги конференцій оформив камбек з АЗ, Базель вирвав сенсаційну перемогу у Фіорентини

Завдяки цьому Швейцарія взяла максимум можливих балів цього тижня – аж 0.5 (2 очки за перемогу ділимо на 4 представників країни у єврокубках з початку сезону). Це означає, що тепер її перевага над Україною у таблиці зросла до 2.175 бала. Наша асоціація залишається 14-ю, а Швейцарія ще має шанси обійти щонайменше Туреччину.

Нагадаємо, що ця таблиця визначає розподіл місць у єврокубках сезону 2024/25. Завдяки потраплянню в топ-15 Україна зберегла 5 команд в єврокубках, зокрема 2 в Лізі чемпіонів. Тріумфатор УПЛ наступної кампанії стартуватиме у плей-офф чемпіонської кваліфікації ЛЧ.

На вершині таблиці коефіцієнтів поки без змін, хоча непогані шанси потрапити у трійку найкращих до кінця поточного сезону має Італія, у якої залишилось аж 5 із 7 представників.

Інтер розібрався з Міланом за 11 стартових хвилин – два "дідусі" принесли історичний тріумф і наблизили до фіналу ЛЧ