Вже у понеділок, 24 квітня, футбольна рада УЄФА проведе перше засідання у Європейському будинку футболу.

До складу нового консультативного органу увійшли низка футбольних знаменитостей. Це, зокрема, Жозе Моурінью, Карло Анчелотті, Зінедін Зідан, Паоло Мальдіні, Фабіо Капелло, Хав'єр Дзанетті, Луїш Фігу, Філіп Лам, Рональд Куман, Гарет Саутгейт, Ріо Фердінанд, Мікаель Лаудруп, Рафа Бенітес, Роберто Мартінес, Петр Чех, Хуан Мата, Роббі Кін та інші, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Членів Футбольної ради УЄФА обрали на основі їхніх визначних футбольних досягнень на рівні клубів та збірних, бездоганної міжнародної репутації та величезного досвіду.

На першому засіданні обговорять питання суддівства – зокрема, лінію втручання УЄФА, систему VAR, гру рукою та поведінку гравців, а також турнірні аспекти та футбольну медицину. Головуватиме на засіданні знаменитий хорват Звонімір Бобан – технічний директор УЄФА.

Такі зустрічі будуть проводитися мінімум раз на рік і будуть передбачені офіційним календарем УЄФА.

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