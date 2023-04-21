Уже в понедельник, 24 апреля, футбольный совет УЕФА проведет первое заседание Европейского дома футбола.

В состав нового консультативного органа вошли ряд футбольных знаменитостей. Это, в частности, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан, Паоло Мальдини, Фабио Капелло, Хавьер Дзанетти, Луиш Фигу, Филипп Лам, Рональд Куман, Гарет Саутгейт, Рио Фердинанд, Микаэль Лаудруп, Рафа Бенитес, Роберто Мартинес, Петр Чех, Хуан Мата, Робби Кин и другие, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Членов Футбольного совета УЕФА избрали на основе их достопримечательностей на уровне клубов и сборных, безупречной международной репутации и огромного опыта.

На первом заседании обсудят вопросы судейства – в частности, линию вмешательства УЕФА, систему VAR, игру рукой и поведение игроков, турнирные аспекты и футбольную медицину. Председательствует на заседании знаменитый хорват Звонимир Бобан – технический директор УЕФА.

Такие встречи будут проводиться минимум раз в год и будут предусмотрены официальным календарем УЕФА.

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