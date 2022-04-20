Продаж квитків стартував на офіційному порталі УЄФА. Заявки на придбання перепусток на обидва фінали прийматимуть до 15:00 28 квітня.

Вартість тікетів на вирішальний матч ЛЧ стартує від 70 євро (також є перепустки за 180, 490 і 690 євро), а одна особа може придбати не більше двох квитків. Ліга Європи суттєво дешевша – 40, 65, 100 і 150 євро, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Перепустки на фінал Ліги конференцій, який буде зіграний в Тірані, почнуть продавати на початку травня.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів 2021/22 відбудеться 28 травня на Стад де Франс. На перемогу в турнірі претендують Ліверпуль, Вільяреал, Реал і Манчестер Сіті. Кольори останніх захищають Андрій Лунін та Олександр Зінченко відповідно.

Вирішальний поєдинок Ліги Європи прийме севільський Рамон Санчес Пісхуан 18 травня. У півфіналах зіграють Вест Хем Андрія Ярмоленка, Айнтрахт, РБ Лейпциг і Рейнджерс.

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