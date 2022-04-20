Продажа билетов стартовала на официальном портале УЕФА. Заявки на приобретение пропусков на оба финала будут приниматься до 15:00 28 апреля.

Стоимость тикетов на решающий матч ЛЧ стартует от 70 евро (также есть пропуска за 180, 490 и 690 евро), а один человек может приобрести не больше двух билетов. Лига Европы существенно дешевле – 40, 65, 100 и 150 евро, информирует официальный сайт УЕФА.

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Пропуска на финал Лиги конференций, который будет сыгран в Тиране, начнут продавать в начале мая.

Напомним, финал Лиги чемпионов 2021/22 состоится 28 мая на Стад де Франс. На победу в турнире претендуют Ливерпуль, Вильярреал, Реал и Манчестер Сити. Цвет последних защищают Андрей Лунин и Александр Зинченко соответственно.

Решающий поединок Лиги Европы примет севильский Рамон Санчес Писхуан 18 мая. В полуфиналах сыграют Вест Хэм Андрея Ярмоленко, Айнтрахт, РБ Лейпциг и Рейнджерс.

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