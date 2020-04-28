УЄФА розглядає несподіваний варіант проведення плей-офф Ліги чемпіонів

Після рішення уряду Франції про заборону проведення футбольних матчів навіть без глядачів до вересня УЄФА вивчає можливість проведення поєдинків плей-офф ЛЧ на нейтральних полях.

Заборона французького уряду підштовхує Союз асоціацій до варіанту проведення чвертьфіналів і півфіналів на нейтральних полях, повідомляє The Guardian.

ПСЖ готовий грати домашні матчі Ліги чемпіонів за межами Франції

Чемпіон Франції ПСЖ став одним із учасників 1/4 фіналу й тепер УЄФА розглядає "німецький" варіант відновлення змагань. Якщо цей план затвердять, то матчі плей-офф ЛЧ гратимуть на нейтральних полях і без глядачів, з обмеженою кількістю персоналу та регулярними перевірками на коронавірус. Остаточне рішення щодо формату єврокубків УЄФА збирається ухвалити не раніше кінця травня.

До слова, наразі чвертьфіналістами ЛЧ стали 4 команди – Аталанта, РБ Лейпциг, мадридський Атлетіко та ПСЖ.

Франція має 3 сценарії визначення підсумкової таблиці – один з них приголомшує і дарує Динамо прецедент з шансом на ЛЧ