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УЕФА рассматривает неожиданный вариант проведения плей-офф Лиги чемпионов

28 апреля 23:40 31 Читати українською
УЕФА рассматривает неожиданный вариант проведения плей-офф Лиги чемпионов
Игроки Манчестер Сити на Бернабеу / Reuters

После решения правительства Франции о запрете проведения футбольных матчей даже без зрителей до сентября УЕФА изучает возможность проведения поединков плей-офф ЛЧ на нейтральных полях.

Запрет французского правительства подталкивает Союз ассоциаций к варианту проведения четвертьфиналов и полуфиналов на нейтральных полях, сообщает The Guardian.

ПСЖ готов играть домашние матчи Лиги чемпионов за пределами Франции

Чемпион Франции ПСЖ стал одним из участников 1/4 финала и теперь УЕФА рассматривает "немецкий" вариант возобновления соревнований. Если этот план утвердят, то матчи плей-офф ЛЧ играть на нейтральных полях и без зрителей, с ограниченным количеством персонала и регулярными проверками на коронавирус. Окончательное решение относительно формата еврокубков УЕФА собирается принять не раньше конца мая.

К слову, пока четвертьфиналистами ЛЧ стали 4 команды – Аталанта, РБ Лейпциг, мадридский Атлетико и ПСЖ.

Франция имеет 3 сценария определения итоговой таблицы – один из них поражает и дарит Динамо прецедент с шансом на ЛЧ

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