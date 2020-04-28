ПСЖ готовий грати домашні матчі Ліги чемпіонів за межами Франції

Президент французького Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі відреагував на рішення завершити сезон у Лізі 1 та продовжити обмеження щодо масових заходів на території республіки.

"Ми поважаємо рішення французького уряду. За згодою з УЄФА ми плануємо брати участь у фінальних раундах Ліги чемпіонів у тих місцях і датах, де вони будуть організовані.

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Якщо грати у Франції неможливо, ми проведемо наші матчі за кордоном, гарантуючи нашим гравцям і всьому персоналу найкращі умови безпеки", – цитує функціонера ESPN.

Нагадаємо, що у вівторок прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп наполіг на завершенні змагань у Лігах 1 і 2 через карантинні обмеження. Масові заходи на території республіки скасовані до вересня. Натомість єврокубки УЄФА запланував на серпень.

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