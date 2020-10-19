Формат проведення Ліги чемпіонів може суттєво змінитись – УЄФА має два варіанти на зміну традиційному.

Перший із варіантів передбачає, що 36 команд розподілять по 6 групам. Кожен клуб зіграє по 10 матчів, по 5 ігор вдома і на виїзді, повідомляє The Telegraph.

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Другий варіант передбачає, що кожна команда зіграє 10 матчів з десятьма різними суперниками, які будуть підбиратися на основі системи посіву. Структура буде схожою із швейцарської системою проведення турнірів, які застосовуються, наприклад, в шахах або у спортивних лігах США.

Відзначається, що другий варіант має більшу підтримку, оскільки дозволить збільшити число топ-матчів на груповому етапі, що зробить Лігу чемпіонів привабливіше для ТБ-мовників.

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