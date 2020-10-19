"Я неодноразово говорив, що бути гравцем і тренером – це зовсім різні речі. Пірло – дуже молодий тренер, він тільки розпочав кар’єру. Він вчиться через ігри, а тренера оцінюють по результатах, тому в нього все попереду.

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Пірло назавжди залишиться для мене тим 15-річним хлопцем, який дебютував під моїм керівництвом. Був дуже розумним футболістом, не по роках мудрим. Але Андреа ніколи не буде моїм суперником. Він залишиться моїм підопічним. У нього все попереду. Бажаю йому всього найкращого.

Ми спілкуємося. Не так часто, але періодично контактуємо. Я його привітав після призначення в Ювентус. Досвід? Ми всі ж для того й граємо в Лізі чемпіонів, щоб здобути досвід.

Ювентус може грати по-різному. В них дуже багато досвідчених і майстерних футболістів. Вони використовують різні схеми, але схеми – не головне. Головне – з якою мотивацією вони готуються до поєдинку з Динамо, яка в них дисципліна.

Роналду – великий гравець, який вирішує долю матчів. Але він не може робити все на полі, не може відпрацьовувати позаду. Якщо він не забиває – він не Роналду. Ювентус з Кріштіану сильніший на полі. Його втрата, звичайно, нам на руку.

Це дуже важлива гра для наших молодих гравців. Як вони переживуть стрес, як впораються з тиском. Важко за два місяці пройти шлях до таких матчів, наші молоді футболісти дуже виросли від початку сезону. Я вірю в них, вірю, що вони можуть якнайкраще себе проявити і спрогресувати.

Наш бюджет – це пів зарплати Роналду. Ювентус – команда іншого рівня. Ми готуємося до кожного футболіста, хочемо дати гравцям детальну характеристику кожного суперника. А потім командними діями маємо все це злити воєдино та гідно зіграти з Ювентусом", – сказав Мірча Луческу на передматчевій прес-конференції.

Зауважимо, що вже завтра, 20 жовтня, Динамо зустрінеться з Ювентусом на НСК Олімпійський в рамках першого туру Ліги чемпіонів, початок матчу о 19:55.

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