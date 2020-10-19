Формат проведения Лиги чемпионов может существенно измениться – УЕФА имеет два варианта на смену традиционному.

Первый из вариантов предусматривает, что 36 команд распределят по 6 группам. Каждый клуб сыграет по 10 матчей, в 5 игр дома и на выезде, сообщает The Telegraph.

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Второй вариант предполагает, что каждая команда сыграет 10 матчей с десятью разными соперниками, которые будут подбираться на основе системы посева. Структура будет схожей со швейцарской системой проведения турниров, которые применяются, например, в шахматах или в спортивных лигах США.

Отмечается, что второй вариант имеет большую поддержку, поскольку позволит увеличить число топ-матчей на групповом этапе, что сделает Лигу чемпионов привлекательнее для ТВ-вещателей.

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