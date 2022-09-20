Союз європейських асоціацій незабаром може ухвалити рішення щодо проведення ще одних змагань під своєю егідою.

УЄФА планує обговорити пропозицію щодо створення та проведення мінізмагань, які можуть отримати назву "Турнір відкриття", стверджує The Athletic.

Ліга чемпіонів: УЄФА схвально відгукнувся на революційну ідею проведення фіналу в США

Захід планують проводити перед стартом кожного сезону, у ньому братимуть участь переможець Ліги чемпіонів попередньої кампанії та ще три найкращі команди Європи (як їх будуть обирати, поки невідомо).

До слова, це не перші нововведення над якими роздумує УЄФА. Раніше повідомлялось, що спілка позитивно оцінює можливість проводити матчі ЛЧ за межами Європи, а один з фіналів – у США.

Реал втримав перемогу над Атлетіко у дербі з пекельним фіналом – "вершкові" повернулись на вершину Ла Ліги