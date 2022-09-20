Союз европейских ассоциаций вскоре может принять решение о проведении еще одних соревнований под своей эгидой.

УЕФА планирует обсудить предложение о создании и проведении мини-соревнований, которые могут получить название "Турнир открытия", утверждает The Athletic .

Лига чемпионов: УЕФА одобрительно отозвался на революционную идею проведения финала в США

Мероприятие планируют проводить перед стартом каждого сезона, в нем примут участие победитель Лиги чемпионов предыдущей кампании и еще три лучшие команды Европы (как их будут выбирать, пока неизвестно).

К слову, это не первое нововведение над которыми размышляет УЕФА. Ранее сообщалось, что союз положительно оценивает возможность проводить матчи ЛЧ за пределами Европы, а один из финалов – в США.