Американські промоутери почали працювати над проведенням фіналу Ліги чемпіонів у США, повідомляє AS. УЄФА вже отримав таку пропозицію.

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Завдання – не з простих, адже Ліга чемпіонів ніколи не покидала межі Європи. Проте економічний бік такого розвитку подій надзвичайно вигідний, тому УЄФА схвально оцінює революційну пропозицію і просуватиме такий варіант розширення свого ринку на прийдешній асамблеї у Стамбулі.

Чиновники переконані, що співпраця з США сприятиме продажу спонсорських і телевізійних прав. Раніше союз вийшов на американський ринок, продавши права на телетрансляцію трьом мовникам (CBS, Viacom та Paramount) за 1,5 мільярда доларів.

До слова, ФІФА та УЄФА вже потроху виходять на один з найбільших ринків. Так, чемпіонат світу 2026 року відбудеться в США, а також у Канаді та Мексиці.

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