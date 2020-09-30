Союз європейських футбольних асоціацій підтвердив, що і надалі буде розводити команди з України та Росії по різних групах у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

"Ми посилаємося на рішення надзвичайної комісії УЄФА, ухвалене в липні 2014 року, про те, що команди з України та Росії не можуть грати один проти одного до відповідного рішення про скасування вищесказаного", – заявили у прес-службі УЄФА виданню Championat.

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До слова, у поточному сезоні під час жеребкування відбіркових раундів Ліги чемпіонів Динамо випав російський Краснодар, але команди розвели.

Своїх суперників обидві українські команди дізнаються вже 1 жовтня – жеребкування відбудеться о 19:00 за київським часом.

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