Союз европейских футбольных ассоциаций подтвердил, что и впредь будет разводить команды из Украины и России по разным группам в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"Мы ссылаемся на решение чрезвычайной комиссии УЕФА, принятое в июле 2014 года, о том, что команды из Украины и России не могут играть друг против друга до соответствующего решения об отмене вышесказанного", – заявили в пресс-службе УЕФА изданию Championat.

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К слову, в текущем сезоне во время жеребьевки отборочных раундов Лиги чемпионов Динамо выпал российский Краснодар, но команды развели.

Своих соперников обе украинские команды узнают уже 1 октября – жеребьевка состоится в 19:00 по киевскому времени.

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